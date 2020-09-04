Россиянам рассказали, как банки вводят их в заблуждение

Россиянам рассказали, каким образом банки вводят в заблуждение своих клиентов. За шесть месяцев 2020-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила значительное число таких действий со стороны кредитных организаций.

В период обострения борьбы за средства граждан ФАС было зафиксировано, что до клиентов не доводится информация о неначислении процентов с определенного остатка средств, рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Его слова приводит РИА «Новости».

Были также выявлены нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, отсутствие уведомлений потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по дебетовым и кредитным картам.

Потребители, как установила ФАС, получают на сайте банков неполные, противоречивые данные о тарифах, которые действуют в настоящее время. Кроме того, зачастую в договорах нет прозрачной терминологии.

Также кредитные организации говорили о наличии в уставном капитале госучастия как фактора надежности банка, при этом они делали условия продуктов хуже.

Заместитель руководителя ФАС заметил, что некоторые кредитные организации предлагают клиентам закрывать банковские вклады, размещать деньги на текущих счетах, в числе которых и накопительные, предлагая им повышенные проценты, однако обещания не сдерживают.

Расплатиться картой Visa теперь можно будет, обратившись к голосовому помощнику Алиса от «Яндекса». Платежная система запустила новый сервис. Но теперь появился вопрос, будет ли такой метод оплаты безопасным?