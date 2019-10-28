Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил углеродный налог, который компании платят за превышение целевых показателей выбросов парниковых газов.

Бесполезно для экологии. «Углеродный налог» лишь увеличит тарифы ЖКХ Подробнее

По его словам, этот налог заставит владельцев компаний снижать выбросы вредных веществ.

Однако многие эксперты говорят, что «налог Чубайса» не уменьшит вредные выбросы, так как в России пока нет необходимых условий для экологического производства. Налог приведет лишь к увеличению тарифов ЖКХ и издержек производства, а значит и неизбежному повышению конечной цены товаров.

Данный налог предусматривается предстоящим присоединением России к Парижскому соглашению о климате, однако сейчас Минэкономразвития решило пересмотреть необходимость углеродного налога.