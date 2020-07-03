Тотальный контроль за наличкой юрлиц введут в России

В России введут серьезный контроль по наличным операциям юридических лиц. Банки будут сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях свыше 600 тысяч рублей.

Как сообщает газета «Известия», закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов ввели еще в мае 2019 года. В июне 2020 Госдума внесла поправки.

Сейчас банк должен сообщать об операциях с наличными (снятие и пополнение) на сумму 600 тысяч рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В новом законопроекте словосочетание «хозяйственной деятельности» исчезло. Теперь все операции с наличными свыше 600 тысяч попадают под контроль.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что данные поправки снизят нагрузки на кредитные организации.

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Аллалыева, не смотря на кажущееся упрощение, банкам потребуется высочайший уровень автоматизации бизнес-процессов.

«При ее отсутствии такое нововведение может лечь тяжелым бременем на сотрудников банков, занимающихся финансовым мониторингом таких операций, — объяснил он.