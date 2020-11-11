ВЦИОМ заметил рекордный интерес к доллару среди россиян

Все больше россиян интересуются курсом доллара и следят за его изменением: с марта их число выросло до максимума. Однако хранить сбережения жители РФ все же предпочитают в рублях.

В российской валюте накопления в октябре держали 61% респондентов, сообщил сайт РБК со ссылкой на проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос. Еще 8% участников исследования хранят деньги в долларах, 6% выбрали для этих целей евро.

Курсом доллара в октябре регулярно интересовался почти каждый пятый житель РФ — 22%. Иногда за изменениями валютных позиций следили 41% опрошенных, 37% вообще не проявляли к стоимости доллара интерес.

Полученные во втором месяце осени показатели, выяснили аналитики ВЦИОМ, уступают только мартовским значениям. Тогда курс доллара постоянно волновал 27% респондентов. Еще 40% россиян узнавали его время от времени.

Участники опроса не исключают, что через год стоимость доллара поднимется до 90 рублей. Несмотря на такую перспективу, сбережения россияне намерены хранить именно в национальной валюте. В октябре таким образом поступали почти две трети респондентов. Никаких накоплений не было у 35% опрошенных.

В опросе ВЦИОМ участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.