ВТБ заверил, что не будет менять условия по выданным кредитам и ипотеке

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам и ипотеке. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале банка.

«По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — говорится в сообщении.

На сайте банка также было опубликовано обращение председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Андрея Костина. Он заявил, что может гарантировать клиентам финансовой организации, что в ближайшие дни и недели ВТБ будет делать все, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который могут причинить клиентам новые санкции, под которые попал банк.

Помимо ВТБ, ограничительные меры затронули и другие российские банки. Среди них, в частности, оказались Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Сегодня ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставку до 20%. Официальный курс доллара, по данным регулятора, превысил 93 рубля, евро — более 104 рублей.