ВТБ увеличил ипотечные ставки до 22,4%

Повышение ключевой ставки Центрального банка и последующее увеличение процентов по жилищным кредитам крупнейших банков России стали причиной пересмотра условий ипотечных программ банка ВТБ. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление кредитной организации, минимальной ставкой на новые займы для покупки жилья стала ставка 22,4%.

Новые условия вступят в силу в ближайшую пятницу, 4 марта. Ставка действует как для покупки недвижимости на вторичном рынке, так и в новостройках. Получающие зарплату в банке заемщики могут рассчитывать на скидку в размере 0,6% при условии оформления электронной регистрации и использования сервиса безопасного расчета.

Базовые ставки по государственным ипотечным программам, а также ранее выданным кредитам на покупку жилья остались без изменений.

ВТБ готов помочь заемщикам, которые столкнулись с проблемами при погашении своих кредитов. Банк может предложить на выбор реструктуризацию займов или кредитные каникулы.

На этой неделе после повышения ключевой ставки Центрального банка до 20% условия по жилищным кредитам пересмотрели все российские банки.