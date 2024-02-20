Деньги 20 февраля 2024, 12:28 ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными активами ВТБ запланировал получить 100 млрд рублей чистой прибыли от замороженных активов РИА «Новости»

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ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, которые уже в 2024 году могут принести банку дополнительно около 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Об этом журналистам рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я ожидаю, что с точки зрения заблокированных активов основной год жатвы по банковскому сектору — это 2024 год. <…> У нас существует четыре возможных стратегии, которым мы активно следуем, по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов», — процитировал его «Интерфакс».

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Первая стратегия заключается в переводе части заблокированных активов и обязательств ВТБ и «Открытия» на баланс специально созданных структур. Закон предусматривает такую возможность. Банк планирует открыть специальное финансовое общество для замороженных активов в ноябре-2024.

Вторая стратегия — затеять судебные процедуры в отношении дочерних структур ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк потерял контроль два года назад. Здесь есть осложнение: недавний указ президента России Владимира Путина запрещает судебные взыскания по счетам типа «С», однако банк надеется, что для него сделают исключение, которое все же позволит довести заблокированные активы до взыскания.

Третья стратегия состоит в заключении сделки с другим банком, у которого велик объем заблокированных обязательств, но, в отличие от ВТБ, мало заблокированных активов. Переговоры уже ведутся.

О четвертой стратегии Пьянов упомянул лишь, что ее воплощение находится на начальной стадии.

Он добавил, что к концу 2023 года объем заблокированных активов ВТБ оценивали в 900 миллиардов рублей.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов.