ВТБ сообщил о начале приема заявок на льготную ипотеку на новостройки под 8,7%

ПАО «ВТБ» с 27 апреля начало прием заявок на льготную ипотеку на новостройки по ставке 8,7%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 27 апреля в офисах ВТБ начинается прием заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам. Дополнительно к новой ставке в 9% банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3% при использовании цифровых сервисов», — сказано в сообщении ведомства.

При этом ВТБ начнет выдавать первые кредиты по новым условиям с момента вступления в силу постановления российского правительства о снижении ставки по льготной ипотеке. Клиенты, уже получившие одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут на более выгодных условиях переоформить их.

«Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройки — своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Радует, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 1 апреля подняли с 7 до 12% на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Также подняли предельную сумму кредита с трех до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области. Для остальных субъектов РФ максимальный размер кредита вырос до шести миллионов рублей. Программа начала действовать с апреля 2020 года и действительна до 1 июля 2022 года.