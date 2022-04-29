ВТБ снизит ипотечные ставки с 30 апреля

Банк ВТБ объявил о снижении ипотечной ставки с 30 апреля до 13,9% годовых. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

«ВТБ улучшит условия по ипотечным программам, снизив ставку на три процентных пункта. Оформление кредита под 13,9% годовых доступно как для вторичного рынка, так и для новостроек», — говорится в сообщении ВТБ.

Днем 29 апреля Центральный банк РФ объявил о решении снизить ключевую ставку рефинансирования с 17% до 14% годовых.

Регулятор также спрогнозировал инфляцию в 2022 году в районе 18-23% годовых.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция установится на уровне 4% годовых уже в 2023 году. Мощное влияние на этот процесс окажут импортозамещение на внутреннем рынке и восстановление импорта зарубежных товаров.