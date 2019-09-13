  • ВТБ снизил ипотечную ставку до 8,9%

    13 сентября 2019, 10:54

    Юлия Булыгина

    ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке. Теперь взять квартиру в кредит в этом банке можно будет под 8,9% годовых. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «С 13 сентября ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 процентного пункта. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы „Больше метров — ниже ставка“: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года», — сообщили в банке.

    Старообрядцы-переселенцы попросили у Путина ипотеку до 2% на 20 лет

    Подробнее

    Таким образом под 8,9% в ВТБ можно будет взять кредит на квартиру больше 100 квадратных метров.

    Раньше ставки по ипотеке в ВТБ начинались от 9,2%. Под такой процент можно было взять квартиры с площадью больше 100 квадратных метров как в новостройке, так и на вторичном рынке.

    Путин заявил, что проценты по ипотеке должны снижаться по всей стране

    Подробнее

    В Сбербанке минимальная ставка на готовое жилье при соблюдении ряда условий составляет 9,1% годовых, на строящееся — 7,6%. В начале недели глава Сбербанка Герман Греф допустил, что до конца года ставки могут понизиться.

    В начале сентября Центробанк в очередной раз опустил ключевую ставку. Теперь она составляет 7%.

    В ВТБ рассказали, что за первые восемь месяцев банк выдал более 165 тысяч ипотечных кредитов на сумму 405 миллиардов рублей.