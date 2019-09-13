ВТБ снизил ипотечную ставку до 8,9%

«С 13 сентября ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки на 0,3 процентного пункта. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы „Больше метров — ниже ставка“: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Предложение действительно до 31 октября 2019 года», — сообщили в банке.

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Таким образом под 8,9% в ВТБ можно будет взять кредит на квартиру больше 100 квадратных метров.

Раньше ставки по ипотеке в ВТБ начинались от 9,2%. Под такой процент можно было взять квартиры с площадью больше 100 квадратных метров как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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В Сбербанке минимальная ставка на готовое жилье при соблюдении ряда условий составляет 9,1% годовых, на строящееся — 7,6%. В начале недели глава Сбербанка Герман Греф допустил, что до конца года ставки могут понизиться.

В начале сентября Центробанк в очередной раз опустил ключевую ставку. Теперь она составляет 7%.

В ВТБ рассказали, что за первые восемь месяцев банк выдал более 165 тысяч ипотечных кредитов на сумму 405 миллиардов рублей.