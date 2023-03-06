Деньги 06 марта 2023, 17:03 ВТБ предложил открывать россиянам счета с рождения и пополнять их вместе с государством Депутат Госдумы Аксаков выступил в поддержку предложенных банком ВТБ «детских» депозитов Телеканал «360»

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«Детские» депозиты хотят запустить в России. С таким предложением выступил глава банка ВТБ Андрей Костин. Эту идею поддержал и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Об этом сообщило издание kp.ru.

Предполагается, что государство при рождении ребенка внесет на банковский счет новорожденного определенную сумму, в будущем власти будет пополнять его вместе с родителями.

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«Во-первых, это дополнительное стимулирование деторождения. Вторая задача — это формирование финансовой базы кредитных организаций: деньги, предназначенные для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора», — заявил Аксаков.

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Он отметил, что до совершеннолетия у ребенка на счету может оказаться более 1,4 миллиона рублей. При этом в исключительных обстоятельствах у человека должна быть возможность снять эти деньги без потери раньше срока.

Издание отметило, что «детский вклад» могут пополнять также и работодатели. Их хотят привлечь к этой инициативе с помощью льгот. Например, освободить компании от налога на часть той суммы, которую они переводят на такие счета своих сотрудников.