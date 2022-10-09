ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,4% | 360°

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ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,4%

Банк ВТБ с 10 октября повысит ставки по ипотеке до 10,4% годовых

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Банк ВТБ повысит ставки по ипотечным программам до 10,4% годовых. Повышение на 0,5 процентного пункта произойдет с 10 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

ВТБ действует по примеру других игроков, отметили в кредитной организации.

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«ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5 процентного пункта условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%», — указано в объявлении.

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Новые условия распространяются на покупку как готового, так и строящегося жилья, а также на программу рефинансирования. При этом по программе ипотеки с господдержкой на новостройки деньги все еще можно получить по ставке от 6,7%, а в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,7%. А многодетным семьям доступна ипотека по специальной ставке 3%. Наконец, «Дальневосточную ипотеку» можно взять и вовсе по ставке от 1,7%.

Ранее, 8 октября, ставки по базовым программам ипотеки поднял на 0,5 процентного пункта Сбербанк. Ранее ипотечные ставки выросли в Альфа-банке, Газпромбанке и других.

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