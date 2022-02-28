ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам

Процентную ставку по вкладам по сберегательным продуктам поднял ВТБ. Как сообщила пресс-служба банка, это связано с повышением ключевой ставки Центробанка.

Новые правила начинают действовать с понедельника, 28 февраля, и распространятся на рублевые вклады и валютные депозиты.

«Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах — 5%, в евро — 4%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые проценты позволят получить максимальную выгоду от накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

В ВТБ отметили, что обслуживание клиентов продолжается в штатном режиме. Все вклады и накопительные счета доступны для владельцев в полном объеме. Все обязательства по начислению и выплате процентов банк выполняет в полном объеме.

США и Великобритания ввели санкции в отношении ВТБ на минувшей неделе. Все зарубежные активы банка заморозили, а все операции с акциями и долговыми обязательствами организации потребовали завершить до 25 мая.

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку до 20%, чтобы обеспечить рост накоплений по депозитам, способным перекрыть девальвационные издержки. Ограничения против российского регулятора сегодня ввели Евросоюз и Великобритания, которые заморозили все активы и накопления, хранившиеся в местных банках.