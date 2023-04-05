Деньги 05 апреля 2023, 12:18 ВТБ насчитал рекордные 612,6 млрд рублей убытка Группа ВТБ в 2022 году понесла убыток по МСФО на рекордную сумму 612,6 млрд рублей Телеканал «360»

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Группа ВТБ одна из первых в банковской отрасли России пострадала от санкций. По международным стандартам финансовой отчетности ее убыток достиг 612,6 миллиарда рублей, заявил на брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировали «Известия».

«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами», — сказал он.

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Являясь лидером по обслуживанию внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, она, по словам Дмитрия Пьянова, стала одной из первых мишеней для санкций. Представитель ВТБ назвал убытки рекордными. Группа потеряла по МСФО 612,6 миллиарда рублей, по российским стандартам бухгалтерского учета — 756,8 миллиарда.

ВТБ наравне с банком «Открытие», Совкомбанком, Новикомбаном, Сбербанком и Газпромбанком попал под американские санкции в феврале 2022 года. Российские карты перестали принимать каталоги приложений Apple Pay и Google Pay, некоторые иностранные магазины.