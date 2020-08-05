ВТБ может снизить дивиденды акционерам в 5 раз

Правительство разрешило банку ВТБ уменьшить вознаграждение для своих акционеров за 2019 год в пять раз. Финансовая организация сможет направить на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

Это следует из распоряжения Кабмина. Оно появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Иными словами, акционеры ВТБ могут получить 20,12 миллиарда рублей, а не планируемые 100,6 миллиарда рублей. Ведь прибыль за 2019-й составила чуть более 200 миллиардов, а банк ранее собирался выплатить половину от этих денег. Окончательное решение примут во время общего собрания акционеров банка. Оно должно пройти 3 сентября. Об этом написал РБК.

После сообщений о предполагаемом пересмотре выплат акции ВТБ упали на 4% на Московской бирже. По последним данным, одна штука теперь стоит 3,88 копейки.

У ВТБ есть три типа бумаг: два класса привилегированных и обыкновенные. Государство в лице Росимущества владеет 60,9% обыкновенных акций банка, остальные принадлежат миноритариям.

«Префы первого типа размещены в пользу Минфина, второго — в пользу АСВ», — уточнил РБК.

Руководство ВТБ весной говорило о возможном снижении выплат по привилегированным акциям, которые находятся в распоряжении госструктуры. Это было связано со сложившимся положением дел в экономике из-за эпидемии коронавируса.