Деньги 26 апреля 2023, 09:37 ВТБ дал прогноз по отказу вкладчиков от депозитов в долларах и евро Зампред ВТБ Печатников: вкладчики откажутся от депозитов в долларах и евро к 2025 году РИА «Новости»

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Розничные вкладчики ВТБ практически полностью откажутся от депозитов в долларах и евро в ближайшие годы, заявил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников. По его прогнозу, это может произойти уже в течение двух-двух с половиной лет, сообщил ТАСС.

По словам Печатникова, к концу года доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет 93%. На фоне этого тренда и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, в ВТБ полагают, что полный отказ от сбережений в евро и долларах произойдет в ближайшие годы, пояснил он.

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В этом году вкладчики продолжили размещать сбережения в рублях, отметил Печатников. Про прогнозам кредитной организации, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5% и достичь 39 триллионов рублей.

«ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8% прирост по этому показателю», — добавил он.