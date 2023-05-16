Деньги 16 мая 2023, 07:27 ВСУ останутся без боеприпасов. Летом пакет американской военной помощи закончится Politico: от пакета военной помощи США Украине осталось 6 млрд долларов из 48 млрд Фото: правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Летом 2023 года военная помощь Украине со стороны США окажется под угрозой срыва. На закупку оружия и боеприпасов потратили почти весь одобренный в декабре пакет на 48 миллиардов долларов, а новый еще не приняли, сообщило издание Politico.

В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном конгрессом в декабре 2022 года, осталось около шести миллиардов. США закупили для украинских военных миллионы артиллерийских снарядов, поставили танки, бронетехнику и системы ПВО. Автор статьи предупредил, что такими темпами финансирование иссякнет в июле. Это может прервать бесперебойный поток военной помощи.

Реклама

Сенатор Сьюзан Коллинз выступила в Пентагоне и призвала продолжить поддержку, не дожидаясь, когда предыдущий пакет закончится. Другой высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что власти начали над этим работать. По его словам, проблема в сложно прогнозируемых запросах киевского режима — из-за объявленного контрнаступления потребности могут измениться.

Издание предупредило, что на этот раз любое предложение Белого дома натолкнется на яростные дебаты о потолке государственного долга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны республиканцев, которые захотят сократить расходы на Украину.