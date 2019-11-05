Известные спикеры, авторские напитки и живая музыка. Встречи Public Talk в ЖК «Береговой» посетили более 500 человек

Более 500 человек смогли принять участие в интеллектуальных встречах Public Talk в новом жилом квартале «Береговой». Он расположен в столичном районе Филевский парк на западе столицы. На мероприятиях выступили известные спикеры: архитекторы, журналисты, блогеры и дизайнеры, а гости остались в восторге от уникальной атмосферы. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Главстрой» — организатора Public Talk.

На территории жилого квартала в этом году прошло четыре интеллектуальных мероприятия. За это время своими знаниями с гостями мероприятий поделились эксперты в сфере архитектуры, урбанистики, моды, дизайна, красоты, психологии, литературы, культурологии, а также журналисты, телеведущие и блогеры. Свои лекции провели руководитель Школы культурологии и лаборатории исследований культуры НИУ ВШЭ Виталий Куренной, литературный критик, психологи и телеведущая Варвара Бабицкая, архитекторы Михаил Алексеевский и Руслан Дохов и знаток моды, журналист и блогер Екатерина Федорова.

Темы выступлений спикеров вызвали бурное обсуждение среди гостей мероприятий, большинство из которых стали постоянными посетителями Public Talk в пространстве «Береговой». Помимо обширной образовательной программы, гостей ждали развлечения. Дружескую атмосферу светского общения дополнили вечеринки с живой музыкой и авторскими напитками. Каждый мог попробовать уникальные коктейли от основателя барменской гильдии Bartender Brothers Владимира Журавлева и насладиться треками известного диджея Максима Семеляка.

Жилой квартал «Береговой», застройщик ООО «Малахит»

Подобные мероприятия в пространстве «Береговой» — часть концепции проекта жилого квартала. В его основе — создание городского кластера, где, помимо необходимой инфраструктуры, появятся специальные зоны как для образования, так и для развлечения жителей. Здесь могут быть организованы интеллектуальные встречи, лекции, презентации или мастер-классы. Для этого более 20% площади территории жилого квартала отведены для создания общественных пространств — они будут расположены на первых этажах зданий, а также в собственном ландшафтном парке и на благоустроенной набережной.

Жилой квартал «Береговой» расположен на берегу Москвы-реки, в историческом районе Филевский парк. На 32 гектарах земли появится вся необходимая инфраструктура для современной жизни: жилые дома, детские сады, вуз, спорткомплекс, поликлиника, магазины, рестораны и кафе, а также собственный парк, комьюнити-клуб и уютные лобби. Здесь будут созданы 740 новых рабочих мест. Это один из самых масштабных проектов по развитию Москвы-реки и набережных. Новый жилой квартал расположен в пешей доступности от станций метро «Фили» и «Шелепиха» и одноименной станции МЦК.

«Главстрой» — один из крупнейших девелоперов в России. Компания осуществляет полный цикл работ — от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Особое внимание компания уделяет комплексному развитию территорий и созданию жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой.