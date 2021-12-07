Ипотека в России подорожала вслед за ключевой ставкой ЦБ. Российские банки отвечают на динамику повышения процентной ставки регулятора, за чем проследили РИА «Новости».

Опрос финансовых организаций показал, что Сбербанк поднял ставку по ипотеке на половину процентного пункта — до 9,3%, если речь идет о новом жилье, а на вторичные квартиры — на 0,2 процентного пункта. В итоге выплаты по обоим видам услуг сравнялись в цене — до 9,3%.

Изменились в сторону удорожания ценовые предложения и у банка «Санкт-Петербург», если речь касается кредита на жилье. В пресс-службе организации объяснили, что это «обусловлено корректировкой ключевой ставки ЦБ РФ и, соответственно, повышением для банка стоимости фондирования по долгосрочным средствам».

До конца месяца последовать примеру двух предыдущих представителей могут также «Московский кредитный банк» и банк «Зенит». А уже повысили ипотечные ставки Промсвязьбанк и «Абсолют Банк» — но в ноябре, и больше повышать пока не планируют. Не будет менять ценовую политику и «МТС банк», к такому решению также пришло управление банка «Дом.РФ».