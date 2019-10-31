VI Всероссийская неделя сбережений стартовала в России, она пройдет на территории всей страны с 31 октября по 14 ноября. «Промсвязьбанк» стал официальным партнером ВНС. Эксперты банка примут участие в ключевых мероприятиях недели.

Всероссийская неделя сбережений — это ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Начиная с 2014 года, в неделях приняли участие более 10 миллионов человек из 85 регионов России. Основная тема ВНС-2019 — цифровая безопасность.

Во время Всероссийской недели сбережений специалисты «Промсвязьбанка» проведут занятия, лекции, выступят с мастер-классами для всех желающих в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, добавил Сергей Малышев. Сотрудники расскажут о финансовом планировании и сбережениях, защите от финансового мошенничества, разумном обращении с кредитными средствами.