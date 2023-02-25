Деньги 25 февраля 2023, 00:01 Всемирный банк выделит на помощь Украине 2,5 млрд долларов Всемирный банк объявил о прямой поддержке бюджета Украины РИА «Новости»

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Всемирный банк направит Киеву 2,5 миллиарда долларов грантовой помощи. Деньги пойдут на прямую поддержку бюджета Украины, говорится в пресс-релизе финансовой организации.

«Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на 2,5 миллиарда долларов», — отмечается в сообщении.

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Средства предоставит Агентство США по международному развитию. Киев получит финансирование после соответствующей проверки Всемирным банком подходящих статей расходов.

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Украинское правительство может использовать грант на осуществление основных государственных функций и услуг. По данным финансовой организации, с февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал 20,6 миллиарда долларов на поддержку Украины. Банк пообещал продолжать поддержку восточноевропейской страны.

Как пишет издание «Политика сегодня», США также готовы поддерживать Украину. Вашингтон планирует разработать новые меры экономической и военной помощи Киеву. Однако в Белом доме не уточнили, о каких суммах идет речь.