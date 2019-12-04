Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк с начала года несколько раз пересматривал свой прогноз, и всякий раз — в сторону уменьшения ВВП России. Под конец года аналитики решили, что все-таки ошибались и опубликовали обновленный доклад, с более оптимистичными цифрами. К слову, в российском Центробанке планируют закончить год с приростом в 1,3%, что несущественно расходится с обновленными предположениями всемирной финансовой организации.

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Экономисты Всемирного банка считают, что экономика России могла бы развиваться стремительнее, только этому мешает ряд внешних причин. Среди них аналитики назвали слабеющую мировую экономику, повышенную торговую напряженность на планете, возможные дополнительные санкции против России, сокращение прямых иностранных инвестиций, а также низкие пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, где, как правило, хранятся «длинные рубли», которые можно использовать в экономике.

«Сейчас на глобальном уровне много неопределенности, которую трудно измерить. Но очевидно, что глобальные риски велики», — заявил главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги. Его слова привел сайт РБК.

Также аналитики указали на резкое сокращение иностранных инвестиций в Россию. Они упали в среднем до 19,2 миллиарда долларов, тогда как в 2011–2013 годах достигали объема в 54,5 миллиарда долларов.

Инвестиции из европейских стран упали приблизительно на 88%, из обеих Америк — на 41%, из Африки — на 90%. А вот инвестиции из Азии, наоборот, возросли — на 420%. Иностранные вложения идут главным образом в нефтегазовые регионы — Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданскую область. Кроме того, денежный дождь не прекращаясь падает на Москву.

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Еще одним тормозящим фактором во Всемирном банке назвали личную финансовую уязвимость россиян. Экономисты подсчитали, что на менее чем 11 долларов в день живет каждый третий россиянин — в процентном отношении это 28% населения страны. Уровень бедности в 2018 году составил 12,8%.

«Но в чем мы уверены: даже при умеренных темпах экономического роста Россия может добиться задачи по сокращению бедности в два раза, но для этого нужно перейти на адресную модель социальных пособий, и нужно также консолидировать многочисленные пособия», — заключил глава экономического департамента российского бюро Всемирного банка Санги.