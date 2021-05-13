Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными

Денежные переводы из России за рубеж оказались самыми выгодными. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка. Самыми дешевыми, по данным регулятора, являются транзакции из РФ в Грузию.

В банке обратили внимание на то, что в 2020 году стоимость перевода денег из России снизилась с 2,1% до 1%. Это наименьшее значение для мира в целом. Для сравнения — в Европе и Центральной Азии стоимость транзакции составляет в среднем около 6,4%, сообщило РБК.

При этом объем долларовых переводов из России в прошлом году сильно сократился. Это произошло на фоне снижения курса рубля, низких цен на нефть и пандемии, которая значительно ухудшила положение мигрантов. Однако, по словам экспертов, снижение объема переводов в долларах стало трендом и в европейском, и в центральноазиатском регионах. Там объем переводов потерял 9,7%, упав до 56 миллиардов долларов.

По данным ЦБ РФ, объем денежных переводов из России в 2020 году показал минимальные значения за четыре года. Физические лица отправили за рубеж около 7,4 млрд долларов. Большая часть переводов — около 6,2 миллиарда — пришлась на страны СНГ.