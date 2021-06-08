Всемирный банк предсказал рекордный рост мировой экономики

Рост мировой экономики в 2021 году побьет 80-летний рекорд. Об этом заявили эксперты Всемирного банка. Регулятор улучшил прогноз по рецессии, увеличив ее на 1,5 процентного пункта.

По расчетам банка, рост мировой экономики составит 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, сообщило РИА «Новости».

Динамику объяснили интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. При этом регулятор отметил, что развивающиеся страны продолжают испытывать трудности из-за последствий пандемии COVID-19.

В 2020 году мировой ВВП рухнул на 3,5%. В 2022 году банк прогнозирует роста мировой экономики на 4,3%.

В банке также дали прогноз по инфляции. По мнению экспертов, до конца 2021 года она будет ускоряться. Но в странах, где применяются инструменты таргетирования инфляции, ее уровень не должен выйти за рамки целевых показателей.

Директор группы прогнозов Всемирного банка Айхан Косе предупредил, что повышенный уровень мировой инфляции может осложнить положение дел в странах с формирующимся рынком и у развивающихся государств. По его словам, это связано с тем, что они продолжают опираться на меры стимулирования экономического роста для обеспечения устойчивого восстановления.

«Если не принять меры по нейтрализации рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью, эти страны останутся уязвимыми к стрессовым ситуациям на финансовых рынках», — подчеркнул он.

Такой сценарий возможен, если инвесторы изменят свое отношение к рискам из-за роста инфляции в странах с развитой экономикой.