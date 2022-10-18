Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых | 360°

Деньги 18 октября 2022, 01:43 Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых Всемирный банк перевел все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых РИА «Новости»

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Всемирный банк с 17 октября перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых из-за просроченных платежей, сообщила международная финансовая организация.

В заявлении отмечается, что приняли такое решение в соответствии с установленными процедурами. Если платеж по займам просрочен более чем на полгода, то он переводится в статус необслуживаемых. По данным Всемирного банка, просроченный платеж Белоруссии на 14 октября составил 68,43 миллиона долларов.

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В начале марта Всемирный банк решил свернуть свои программы в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. При этом с 2014 года финансовая организация не одобрила ни один кредит или инвестиционную программу для России.

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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. На обслуживание госдолга в 2023 году Киев должен выделить каждую четвертую гривну.