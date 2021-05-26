Всемирный банк перечислил факторы успеха российской экономики

Всемирный банк назвал несколько факторов, которые помогли России добиться более высоких успехов в экономической сфере по сравнению с другими странами. Их озвучили в ходе ежегодного доклада регулятора о состоянии экономики РФ.

Специалисты банка обратили внимание, что в последние годы Россия увеличила макрофискальную стабильность. А это привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере, сообщила Lenta.ru.

В минувшем году первичный дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов составил 4,7% ВВП. Значительно вырос объем накопленных резервов. Так, размер Фонда национального благосостояния по данным на 1 мая составил 185,8 миллиарда долларов (11,6% ВВП).

В докладе отметили и реализацию пакета антикризисных мер налогово-бюджетного стимулирования. Их объем составил около 4,5% ВВП. Также правительством проводилась стимулирующая денежно-кредитная политика. В период с февраля по июль 2020 года ключевая ставка была снижена на 200 базисных пунктов.

Эксперты обратили внимание и на другие факторы, которые положительно повлияли на экономику страны. В частности, были отмечены мягкие ограничения для промышленности и отдельно строительной отрасли во время пандемии, относительно небольшой объем сектора услуг, а также активное развитие связей с Китаем.