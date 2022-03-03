Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии

Всемирный банк объявил о приостановке всех своих проектов на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении финансового института.

Банк не одобрял кредитов России с 2014 года, а с 2020 года перестал работать с Белоруссией.

«После начала событий на Украине Всемирный банк немедленно остановил все свои программы в России и Белоруссии», — заявила организация.

Ранее стало известно, что Всемирный банк может предоставить Украине финансовую помощь на три миллиарда евро. Также Международный валютный фонд рассмотрит возможность экстренного финансирования Украины.

«События на Украине будут иметь далекоидущие экономические и социальные последствия. Мы тесно координируем с МВФ нашу работу по оценке ущерба», — заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре, гражданские объекты остаются вне опасности.