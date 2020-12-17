Всемирный банк дал советы России по ускорению роста

Экономисты Всемирного банка прогнозируют, что ВВП России по итогам 2020 года сократится на 4%. Это меньше, чем ожидалось в сентябре.

Прогноз пересмотрели из-за более высокого, чем предполагалось, уровня экономической активности в третьем квартале.

«При условии безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины можно ожидать повышения уверенности потребителей и компаний; это заложит основу для постепенного возобновления роста экономики в 2021 и 2022 годах в размере 2,6% и 3,0%, соответственно», — сказано в отчете.

По словам директора российского представительства Всемирного банка Рено Селигманна, рост можно ускорить за счет интеграции российской обрабатывающей отрасли и сектора услуг в глобальный рынок.

Всемирный банк рекомендует российским властям пересмотреть политику импортозамещения, поддержать сектор услуг, развивать конкуренцию на внутреннем рынке, продвигать экспорт других товаров помимо углеводородов.