Высокую инфляцию назвали проблемой всего мира

Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции в России на текущий год с 5,8 до 7,4%, рассказал глава министерства Максим Решетников. По мнению специалистов, высокая инфляция — это проблема всего мира, а укрепление рубля сможет замедлить рост цен.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила в беседе с газетой «Известия», что высокая инфляция сейчас является проблемой не только России, но и всего мира.

Правительства и центробанки крупнейших стран мира в 2020–2021 годах приняли беспрецедентные меры по стимулированию экономического спроса, и он, по ее словам, по мере отмены локдаунов восстановился быстрее возможностей адекватного увеличения предложения. Однако пандемия коронавируса и вызванные ею локдауны привели к нарушениям нормальной работы производственно-логистических цепочек.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что в основном дело в снижении экономического спроса по всему миру. По ее словам, неудивительно, что сейчас прогнозы пересматриваются, и довольно часто. Косарева отметила, что на сегодня поддерживать относительно невысокие темпы роста цен сложно для всех экономических ведомств мира.

Ольга Беленькая по итогам года ожидает «некоторого снижения годовой инфляции — примерно до 6,9%, в будущем году дезинфляционное влияние должны оказать возвращение к бюджетному правилу и эффект от ужесточения ДКП ЦБ РФ».

По ее словам, укрепление курса рубля может также замедлить рост цен.