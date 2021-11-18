Все жилье в Москве впервые оценили в триллион долларов

С начала 2019 года общая стоимость недвижимости в Москве выросла на 32% и преодолела отметку в один триллион долларов. Риелторы заметили, что подобных показателей раньше не было.

Данные по совокупной стоимости жилого фонда столицы РФ на начало октября привело РИА «Новости» со ссылкой на анализ агентства недвижимости Savills. Она достигла 1,02 триллиона долларов, или 73,78 триллиона рублей.

Риелторы заметили, что за три квартала текущего года в Москве сдали 5,13 миллиона квадратных метров жилья. Его общая стоимость — порядка 1,4 триллиона рублей, что на 20% больше прошлогодних показателей.

Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин назвал показатель совокупной стоимости столичной недвижимости в триллион долларов весьма внушительным. Тем не менее поводом для радости это не является.

«Москва, несмотря на расширение границ и гораздо большую численность населения, серьезно уступает британской столице», — заметил он.

В среднем на одного москвича, по словам Халина, приходится квадратных метров стоимостью порядка 5,8 миллиона рублей. Показатель за последние пять лет вырос на 10%. Но ведущим мировым столицам город все равно уступает.

Для роста обеспеченности жильем в Москве необходимо много строить и создавать условия для доступности жилья для населения. Нынешний период Халин назвал не самым благоприятным, но с большим потенциалом. Он позволит «после укрощения инфляции», ослабления санкций и нормализации валютных курсов повысить целевой показатель до двух триллионов долларов.