Деньги 26 октября 2022, 14:43 «Все социальные пособия проиндексируют». Депутат Чаплин — о проекте бюджета России на 2023 год Депутат Госдумы Чаплин: в бюджете удалось сохранить все социальные гарантии и выплаты РИА "Новости"

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Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы. Несмотря на трудности, в нем удалось заложить обеспечение всех социальных гарантий и выплат. Об этом заявил депутат, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в следующем году составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, пенсионеров — 12 363 рубля, детей — 13 944 рубля. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат на 6,3%, и с 1 января он составит 15 279 рублей.

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«В текущих условиях пришлось оптимизировать многие статьи бюджета. Главное, удалось сохранить все социальные гарантии и выплаты, в том числе с учетом введения новых мер поддержки для военнослужащих и их семей», — отметил депутат.

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Важно и то, что в законопроекте предусмотрели ежегодную индексацию всех социальных выплат. В следующем году их увеличат на 12,4%, в 2024 году — на 5,5%, а в 2025 году — на 4%. Помимо этого, в новый бюджет заложили средства на развитие пенсионной системы.

«Социально незащищенные категории граждан должны быть уверены в том, что государство не поставит под удар их интересы. Сохранение индексации пенсионных пособий стало для нас принципиальным вопросом при рассмотрении проекта бюджета», — заявил Никита Чаплин.

В 2023 году на эти нужды выделят 3509,1 миллиарда рублей, в 2024 году — 3454,4 миллиарда, в 2025 году — 3204,9 миллиарда.