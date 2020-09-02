Все акции «Детского мира» вывели в свободное обращение

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заявили о продаже 25% акций «Детского мира». Одна ценная бумага предлагалась за 112 рублей. Общая сумма сделки — почти 20,7 миллиарда рублей.

Компания получит 16,8 миллиарда рублей, РКИФ — чуть более 3,8 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте АФК «Система». Портал arendator.ru отметил, что большинство покупателей — международные инвестиционные фонды из США и Великобритании. Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев отметил высокий спрос на акции «Детского мира».

«Большой объем заявок со стороны иностранных инвесторов подтверждает их интерес к растущему бизнесу „Детского мира“ и российскому рынку в целом», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

После этой сделки в России появилась первая компания, где 100% акций находятся в свободном обращении.

АФК «Система» и РКИФ в прошедшем июне уже реализовали около 118 миллионов акций (примерно 16%) компании за 10,95 миллиарда рублей. Тогда корпорация получила 8,9 миллиарда рублей.

Несмотря на продажу «Системой» акций «Детского мира», связанные с ней лица будут и дальше присутствовать в совете директоров магазина. Там они занимают ключевые должности. Однако после завершения покупки будет создан новый состав директоров. Большинство из них — независимые лица.

«Мы уверены, что „Детский мир“ сможет и в будущем многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей», — заявил президента АФК «Система» и экс-гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов.

«Детский мир» — крупнейший российский розничный оператор, специализирующийся на продаже детских товаров. В стране открыто 850 магазинов.