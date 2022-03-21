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    21 марта 2022, 13:35

    «Время жизни в кредит окончено». Россияне откажутся от рассрочек на электронику

    Аналитик Муртазин предположил, что россияне перестанут пользоваться кредитами

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Некоторые сети по продаже бытовой техники и электроники в России приостановили программу рассрочек и кредитов. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре «360» заявил, что после стабилизации экономической ситуации россияне вряд ли вновь будут покупать гаджеты в кредит.

    «Время жизни в кредит окончено». Россияне откажутся от рассрочек на электронику

    «Ставка рефинансирования у нас 20%, соответственно кредиты потребительские могут быть для банков выгодны на уровне 30%», — заявил эксперт.

    По его словам, это уже высокая ставка, флагманы продаются в РФ сейчас 150 тысяч. Соответственно годовой кредит — под 30%.

    «Это вы еще 50 тысяч отдадите за этот кредит — это невыгодно. Исходя из этого люди не будут пользоваться кредитами. Есть еще рассрочки, рассрочки финансировались производителем», — отметил Муртазин.

    Так как у производителей нет поставок, то рассрочки тоже ушли в прошлое и вряд ли вернутся, считает он.

    «Если говорить про возврат кредитов, то в ближайшие два года их ждать не стоит. Кредиты будут дорогими», — высказал мнение собеседник «360».

    Он выразил мнение, что вряд ли, когда экономическая ситуация в России стабилизируется, люди вернуться к кредитам.

    «Думаю, что то золотое время, когда можно было жить в кредит, оно закончено», — резюмировал Муртазин.

    Он предположил, что в дальнейшем люди больше будут рассчитывать на те средства, которые у них есть.

    Ранее газета «Известия» написала, что продающие электронику сети в РФ отказались от рассрочки, некоторые закрыли даже продажи в кредит. В частности, речь идет об «М. Видео — Эльдорадо».