Врач допустила, что пострадавшие в астраханском бассейне могли получить ожоги дыхательных путей

Чернышова пояснила, что из вещества, предназначенного для дезинфекции при контакте с водой выделяется активный хлор в газообразной форме. Могут быть ожоги дыхательных путей, поскольку поры хлора раздражают их.

По мнению специалиста, если пострадавшим окажут всю необходимую помощь, то это не приведет к фатальным последствиям и длительному вреду для здоровья.

«Но раздражающие факторы будут: глаза будут слезиться, насморк, кашель, ожог дыхательных путей, если успели поплавать, то и раздражение кожи», — добавила собеседница информагентства.