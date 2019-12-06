Вписать свою индивидуальность. «Главстрой» рассказал о трендах в отделке квартир бизнес-класса

Компания «Главстрой» рассказала о трендах в отделке и планировочных решениях квартир в проектах бизнес-класса на примере проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance», расположенного в юго-восточном округе Москвы.

Сегодня самым заметным трендом в бизнес-классе является рационализация планировочных решений: минимизация неиспользуемых площадей и повышение уровня комфорта жизни. Благодаря такому функциональному подходу в современном жилье можно создать просторные кухни-гостиные, гардеробные для хранения вещей и мастер-спальни с отдельным санузлом.

В бизнес-классе ориентируются на функциональность квартиры — это широкие возможности для дизайна интерьера. По данным аналитического центра компании «Главстрой», доля квартир бизнес-класса с отделкой «под ключ» в 2019 году выросла почти в два раза. Так, в ЖК Balance благодаря успешной коллаборации специалистов в области проектирования и дизайнеров создано уникальное жилое пространство с готовой отделкой. Данный продукт пользуется на рынке недвижимости повышенным спросом.

Современная тенденция в дизайне интерьера — это индивидуальная атмосфера квартиры, созданная с учетом потребностей человека. Сейчас дизайнерская отделка квартиры решает не только эстетические задачи, но также создает условия для личной свободы человека, поддерживает порядок его передвижений по дому. Например, в ЖК Balance есть два вида отделки — темная и светлая. Для этого используются контрактные обои под покраску, с помощью которых можно легко менять цвет стен более 10 раз.

Сегодня важным элементом квартиры становится гардеробная комната с удобной системой хранения и правильной подсветкой. Это позволят сократить количество мебели для хранения в небольших по площади спальнях и создать пространства в гостиной. В ванной комнате установлена встроенная сантехника, а также зеркала с подсветкой и подогревом от запотевания. Кухня-гостиная поделена на рабочую зону и зону общения. Кухня оснащена встроенной бытовой техникой и мощной вытяжкой. Отдельный тренд — обеденной стол для всей семьи, как центр композиции гостиной и арт-объект.

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Одними из самых важных деталей интерьера квартиры являются полы — их цвет и материал, сантехника и плитка в санузлах, радиаторы отопления. В тренде — разнообразие текстур и деликатных принтов, использование натуральных материалов. В ЖК Balance на полу используется износостойкий ламинат, соответствующий высоким экологическим стандартам. Рисунок натурального дерева, который совпадает с теснением и дает полное ощущение древесины, так называемая «печать в регистр». В квартирах установят сантехнику всемирно известной марки Vitra, включая смесители, подвесные унитазы, ванны.

Отдельная фишка в проектных решениях Balance — квартиры с угловым остеклением шириной 4 метра и высотой 1,8 м. Площадь такого панорамного окна составляет более 7 квадратных метров, что увеличивает естественное освещение и открывает виды на ландшафтный парковый комплекс площадью 5 га. Прекрасный вид их окна становится частью интерьера, поэтому дизайнеры STUDIO 211 — авторы идеи интерьеров Balance — продумали уникальную систему освещения в гостиных с учетом больших окон. Точечные и трековые светильники Donolux, разработанные итальянскими дизайнерами, сделают квартиру красивой и уютной в любое время суток.