Впервые зафиксировано снижение долговой нагрузки россиян

Впервые с 2015 года на фоне пандемии коронавируска было отмечено снижение долговой нагрузки россиян. За второй квартал текущего года на снизилась до 10,7%, на 0,2 процентного пункта. Эксперты связывают этот процесс со снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением выдачи кредитов населению.

Об этом газете «Известия» рассказал директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она уточнила, что еще 1 апреля долговая нагрузка составляла 10,9%. Данилова объяснила, что при ее расчете Центробанк сморит не на уровень отдельного кредита, а на всю ситуацию в экономике в целом. Высчитывается «средняя температура по больнице», полезный показатель на макроуровне, так как кредиты есть только у 42 миллионов россиян.

По мнению Елизаветы Даниловой, сокращение нагрузки вызвано снижением ключевой ставки Центробанка и замедлением выдачи кредитов населению.

Однако главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что снижение закредитованности не будет продолжительным трендом. Он также высказал опасение, что большинство потенциальных должников перейдет в микрофинансовые организации. Там требования менее строгие или вообще теневой сегмент выдачи займов.

Эксперты назвали основные причины, по которым банки отказывают россиянам в выдаче кредитов. Основная — просрочки по выплатам процентов.