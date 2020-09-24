Впервые зафиксировано снижение долговой нагрузки россиян
Об этом газете «Известия» рассказал директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она уточнила, что еще 1 апреля долговая нагрузка составляла 10,9%. Данилова объяснила, что при ее расчете Центробанк сморит не на уровень отдельного кредита, а на всю ситуацию в экономике в целом. Высчитывается «средняя температура по больнице», полезный показатель на макроуровне, так как кредиты есть только у 42 миллионов россиян.
По мнению Елизаветы Даниловой, сокращение нагрузки вызвано снижением ключевой ставки Центробанка и замедлением выдачи кредитов населению.
Однако главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что снижение закредитованности не будет продолжительным трендом. Он также высказал опасение, что большинство потенциальных должников перейдет в микрофинансовые организации. Там требования менее строгие или вообще теневой сегмент выдачи займов.
Эксперты назвали основные причины, по которым банки отказывают россиянам в выдаче кредитов. Основная — просрочки по выплатам процентов.