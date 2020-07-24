Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию

Отмечается, что сегодня котировки на драгоценный металл варьировались, опускаясь ниже 1900 долларов и поднимаясь выше до 1904,1 доллара за тройскую унцию.

«Газета.ru» напомнила, что в июле стоимость золота уже успела побить рекордные показатели 2011 года. Седьмого июля цена августовского фьючерса превысила 1800 долларов за тройскую унцию.