Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
Цена золота поднялась на 0,6% и перевалила отметку в 1900 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что сегодня котировки на драгоценный металл варьировались, опускаясь ниже 1900 долларов и поднимаясь выше до 1904,1 доллара за тройскую унцию.
«Газета.ru» напомнила, что в июле стоимость золота уже успела побить рекордные показатели 2011 года. Седьмого июля цена августовского фьючерса превысила 1800 долларов за тройскую унцию.