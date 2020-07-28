Впервые с начала апреля евро поднялся до 85 рублей

Курс евро поднялся до 85 рублей впервые со 2 апреля. Стоимость рубля упала более чем на один процент.

Сейчас европейская валюта стоит чуть меньше 85 рублей, максимальной отметки она достигла во время торгов на Московской бирже, сообщило РИА «Новости». Доллар стоит в районе 72,5 рублей, его цена также колебалась в течение дня.

За последнюю неделю стоимость евро возросла на четыре рубля, доллара — на два.

На снижение курса рубля повлияли несколько факторов: введение карантина в Китае, Ливане и Вьетнаме из-за увеличения числе заболевших коронавирусом, падение цены на нефть торговой марки Urals, а также решение Центробанка не тратить на поддержку курса всю валюту, полученную с продажи Сбербанка правительству.

При этом евро укрепляется сильнее, чем доллар. Сейчас европейская валюта находится на максимуме к американской за неполных два года. Это связано с тем, что Евросоюз принял новую программу по спасению экономики от последствий коронавируса.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума. Сейчас она составляет 4,25%.