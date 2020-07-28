Впервые с начала апреля евро поднялся до 85 рублей
Сейчас европейская валюта стоит чуть меньше 85 рублей, максимальной отметки она достигла во время торгов на Московской бирже, сообщило РИА «Новости». Доллар стоит в районе 72,5 рублей, его цена также колебалась в течение дня.
За последнюю неделю стоимость евро возросла на четыре рубля, доллара — на два.
На снижение курса рубля повлияли несколько факторов: введение карантина в Китае, Ливане и Вьетнаме из-за увеличения числе заболевших коронавирусом, падение цены на нефть торговой марки Urals, а также решение Центробанка не тратить на поддержку курса всю валюту, полученную с продажи Сбербанка правительству.
При этом евро укрепляется сильнее, чем доллар. Сейчас европейская валюта находится на максимуме к американской за неполных два года. Это связано с тем, что Евросоюз принял новую программу по спасению экономики от последствий коронавируса.
Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума. Сейчас она составляет 4,25%.