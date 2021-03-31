«Возрождение» перестанет существовать и присоединится к БМ-банку

Дочерний банк ВТБ «Возрождение» с 15 июня будет присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы). Его интеграция началась в 2018 году.

«Мы вплотную подходим к реорганизации наших дочерних банков: „Возрождение“, Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк. Первым шагом выступает, по сути, присоединение самого большого банка — „Возрождение“ — по количеству клиентов, по рыночной доли, самого развитого с точки зрения ИТ», — заявил ТАСС член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Пьянов отметил, что у кредитного учреждения есть миноритарные акционеры, владеющие привилегированными акциями кредитной организации. Банкир предложил не участвовать им в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров и, согласно действующему законодательству, предъявить в 45-дневный срок свои акции к обратному выкупу банку «Возрождение».

ВТБ приобрел 85% акций банка «Возрождение» осенью 2018 года у братьев Ананьевых. Им пришлось продать учреждение по требованию ЦБ, так как владельцы банков, допустившие санацию, не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.