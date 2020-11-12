Возобновляемая энергетика готовится установить мировой рекорд

Благодаря Китаю и США объем чистой установленной мощности возобновляемых источников энергии увеличится в этом году почти на 4%.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные доклада Международного энергетического агентства, рост установленной мощности объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в этом году составит рекордные 200 Гвт. Увеличение количества ветряных и гидроэнергетических мощностей дает 90% всего роста установленной мощности электрогенерации на планете.

В агентстве считают, что производство электроэнергии объектами возобновляемых источников в этом году покажет рост в 7% даже при том, что мировой спрос на энергию снизится на 5%, что является максимальным падением со времен Второй мировой войны.

Идет уверенный рост возобновляемой энергетики во всем мире, в то время, как наблюдается резкий спад спроса на нефть, газ и уголь в связи с пандемией коронавируса.

Одновременно использование биотоплива на транспорте по итогам года может впервые снизиться за последние 20 лет за счет падения спроса на транспортное топливо и из-за спада экономической активности в целом.

В будущем году, по прогнозу агентства, рост установленной мощности ВИЭ может составить 10%, что будет максимумом с 2015 года. Основной вклад в рост мощностей придется на Индию.