Возможность снижения доллара до 80 рублей сочли реальной

Курс доллара вполне может опуститься до отметки 80 рублей. Для этого российской валюте надо укрепиться всего на 3-4%. О том, насколько велики к тому шансы, агентству «Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«С учетом низкой ликвидности российского валютного рынка подобное движение вполне вероятно. Однако на текущих уровнях рубль был в конце февраля еще до объявления жестких антироссийских санкций», — отметил он.

При этом он не исключил, что существующий в настоящее время дисконт в рубле не в полной мере отражает сложившиеся санкционные и экономические риски, даже без учета роста сырьевых цен и некоторых успехов в переговорах между Россией и Украиной.

Кроме того, перспективы мировой экономики перманентно ухудшаются, ее рост сокращается, ускоряется инфляция. Если произойдет глобальный кризис, рухнут все рынки, — рубль здесь не станет исключением, подчеркнул Бабин.

Ранее главный аналитик ПСБ Егор Жильников назвал факторы, способные замедлить укрепление рубля. По его мнению, это, в первую очередь, послабления Центробанка для стимулирования валютных торгов и импорта в РФ.