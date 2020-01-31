Минюст предложил штрафовать за свалки возле аэродромов

Министерство юстиции подготовило проект нового КоАП. Документ размещен на портале общественной экспертизы нормативных актов. С 2021 года предлагается ввести штрафы для тех, кто организует свалки мусора неподалеку от аэропортов. Отходы привлекают птиц, что значительно снижает безопасность полетов.

Владельцы и организаторы свалок, полигонов ТБО, животноводческих ферм будут оштрафованы на 10-20 тысяч рублей. Эта сумма прописана для граждан. Должностные лица заплатят от 70 до 120 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 150 до 300 тысяч, юридические лица — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.