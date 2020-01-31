    31 января 2020, 00:12

    Минюст предложил штрафовать за свалки возле аэродромов

    Светлана Степанова

    Сумму до 1,5 миллиона рублей предлагается взимать с юридических лиц за размещение свалок на приаэродромной территории. Такое положение содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил «Интерфакс».
    Минюст предложил штрафовать за свалки возле аэродромов

    Министерство юстиции подготовило проект нового КоАП. Документ размещен на портале общественной экспертизы нормативных актов. С 2021 года предлагается ввести штрафы для тех, кто организует свалки мусора неподалеку от аэропортов. Отходы привлекают птиц, что значительно снижает безопасность полетов.

    Владельцы и организаторы свалок, полигонов ТБО, животноводческих ферм будут оштрафованы на 10-20 тысяч рублей. Эта сумма прописана для граждан. Должностные лица заплатят от 70 до 120 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 150 до 300 тысяч, юридические лица — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.