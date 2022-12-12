Деньги 12 декабря 2022, 06:55 Вовремя сделанная проверка счетчиков и перерасчет помогут россиянам сэкономить на ЖКУ Юрист Кудерко посоветовала россиянам требовать перерасчета за холодную воду и батареи Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В среднем десятая часть семейного бюджета россиян уходит на оплату ЖКУ. Чтобы свести эти расходы к минимуму, нужно вовремя проводить поверку счетчиков и требовать перерасчета за все услуги, которые не оказали должным образом. Способы экономии агентству «Прайм» перечислила юрист Елена Кудерко.

Она посоветовала, во-первых, разузнать, положены ли жильцу субсидии. В некоторых случаях государство может компенсировать от 5 до 20% расходов на ЖКУ, поэтому имеет смысл обратиться в управление соцзащиты и уточнить, положены ли какие-то компенсации.

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Во-вторых, нужно контролировать сроки поверки счетчиков воды и соблюдать их. По истечении срока управляющая компания выставит счет по нормативам, а это может быть больше, чем по показаниям. Кроме того, Елена Кудерко порекомендовала узнать, можно ли установить в квартире счетчики отопления. На них тоже можно сэкономить.

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В-третьих, юрист призвала требовать перерасчета за не оказанные услуги, например, отсутствие отопления или недостаточно горячую воду из крана. Еще один способ экономии, четвертый, заключается в том, чтобы провести ревизию и отказаться от услуг, которыми жилец не пользуется, например, общедомовой антенны и радио. Если в квартире прописаны люди, которые в ней не живут, можно подать заявление на перерасчет платы за некоторые услуги.