Востребованные профессии будущего определили для России

Новые профессии появятся на рынке труда уже в ближайшие 6-10 лет. И связано это в первую очередь с модернизацией производства и развитием технологий.

Подготовленные специалисты нужны в разных сферах. К примеру, в железнодорожном транспорте нужны профессии оператора системы роботизированного управления и оператора дистанционного управления подвижным составом.

Еще будут набирать популярность профессии специалиста по интеграции облачных приложений и специалиста по большим данным. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

«Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики. Отслеживать этот процесс позволяет мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой специфики», — сообщила Волошина.

Ранее Роструд назвал профессии с самыми высокими зарплатами. Самыми высокооплачиваемыми в июле в России стали вакансии врача, механика, горняка, IT-специалиста и капитана плавания.