Деньги 20 июня 2023, 17:18 Востоковед Карнеев заявил, что российский рынок крайне перспективен для Китая с точки зрения спроса

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Китай приходи на российский рынок, сейчас Hisense собирается выкупить у Германии заводы Bosch стоимостью до 4,4 миллиарда долларов, потому что видят перспективы с точки зрения спроса. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал руководитель Школы востоковедения факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

По его словам, речь не идет о замещении. Китай видит, что есть выгода от прихода на российский рынок и стремится ее извлечь.

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«Россияне являются продвинутыми потребителями, которые тратят много денег на товары длительного пользования, этим вообще отличаются постсоветские страны, потому что в эпоху плановой экономики был дефицит, от чего психология людей полностью не перестроилась», — отметил Карнеев.

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