«Восточный» присоединили к Совкомбанку

Банк «Восточный» стал частью Совкомбанка. Сделка по приобретению состоялась 14 апреля 2021 года, меньше года спустя Совкомбанк окончательно стал правопреемником активов и обязательств финансовой организации.

Интеграция двух банков оказалась одной из самых масштабных в России. Совкомбанк получил почти три миллиона клиентов «Восточного». На баланс перешел один миллион кредитов на сумму 76 миллиардов рублей, а также портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 миллиардов рублей.

Более половины (55%) сотрудников банка «Восточный» перешли в Совкомбанк. Это около пяти тысяч человек — от сотрудников отделений до руководящего состава.

Дальневосточную, Восточно-Сибирскую и Уральскую дирекции Совкомбанка возглавили бывшие менеджеры банка «Восточный»: Дмитрий Маевский, Кирилл Дурников и Татьяна Шевкунова. Тем работникам «Восточного», с которыми пришлось расстаться, выплатили компенсации на общую сумму один миллиард рублей.

Совкомбанк сделал более доступными продукты и услуги банка в ключевых регионах присутствия, в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири. Этого удалось достичь с помощью расширения розничной сети на 264 отделения «Восточного», теперь в филиальной сети Совкомбанка 2629 офисов.

«Совкомбанк обладает уникальной M&A компетенцией, на уровне лучших в мире. Мы умеем выбирать актив для покупки не только по цене, но и по экспертизе, которую он принесет нам, а значит, сэкономит значительное время на ее создание самостоятельно», — заявил первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

По его словам, компания может оперативно и хорошо проверять качество активов, проводить быстрые сделки, а также в короткие сроки интегрировать приобретения в группу с минимальными рисками.

«Приобретение банка „Восточный“ — еще одно подтверждение этому», — заключил он.

Ранее стало известно, что Совкомбанк первым в РФ присоединился к климатической инициативе ООН.