Мировая экономика продолжает страдать и о восстановлении речи не идет. Коронавирус, хотя и не являлся причиной этого состояния, но ухудшил существующие проблемы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал финансовый аналитик и радиоведущий Владимир Левченко.

«Восстановления мировой экономики, о котором говорили весной, летом и сейчас, его, естественно, нет. Все цифры экономические об этом говорили, это было очевидно еще тогда, но всегда очень хотелось и хочется до сих пор верить в сказки. В какой-то момент вера в сказки заканчивается. Эта вера уже более 10 лет базируется на работе станка — мировых контрольных банков, китайского, прежде всего, и искусственно заниженных ставок. Это приводит к серьезному диссонансу, серьезной дивергенции между динамикой реальной экономики, между уровнем жизни реальных, живых людей и стоимостью активов. Прежде всего, на финансовых рынках», — заявил Левченко.

По его словам, проблемы мировой экономики лежат далеко не в вирусе. Они были до вируса, никуда не делись, а только усилились и усугубились. По его мнению, поэтому вирус используется как индульгенция.

Ранее агентство Bloomberg написало, что мировую экономику до конца года новые потрясения. Ведь средства для поддержки бизнеса и работников иссякают, а рынок труда тоже не стабилен. К тому же потребительский спрос все еще слаб.

Другой финансовый и биржевой аналитик, а также экономист Степан Демура прокомментировал «360» рекордный рост евро. В понедельник, 7 сентября, он стоит уже больше 90 рублей. Такой скачок произошел впервые с 2016 года.

«Рост не бывает вечным. У рубля дна нет», — заявил он. Эксперт отметил, что валюту закупать всегда выгодно.