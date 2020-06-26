    26 июня 2020, 19:06

    Восстановление спроса на газ в Минэнерго РФ ожидают к осени

    Редакция сайта 360°

    По мнению замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, восстановление спроса на газ в мировом масштабе возможно только к осени. Он подчеркнул, что данный процесс зависит от возвращения на прежний уровень активности экономики, сообщил oilcapital.ru.

    Согласно оценкам министерства, в начале текущего года экспорт газа был ниже уровня прошлого года. Апрельский показатель достиг 17,9 миллиарда кубометров. Это на 10,5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

    В ведомстве также отметили, что за январь–апрель 2020 года показатель был меньше прошлогоднего на 12%. Он составил 76,7 миллиарда кубометров.