Восстановление спроса на газ в Минэнерго РФ ожидают к осени

Согласно оценкам министерства, в начале текущего года экспорт газа был ниже уровня прошлого года. Апрельский показатель достиг 17,9 миллиарда кубометров. Это на 10,5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

В ведомстве также отметили, что за январь–апрель 2020 года показатель был меньше прошлогоднего на 12%. Он составил 76,7 миллиарда кубометров.