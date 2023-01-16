Деньги 16 января 2023, 10:59 Вопрос с выплатами маткапитала и пенсий в Запорожской области пообещали решить к февралю Врио главы Запорожской области Балицкий: вопрос с пенсиями и маткапиталом решат к февралю РИА «Новости»

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Вопрос с выплатами пенсий и материнского капитала в Запорожской области решат уже в следующем месяце. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

«Могу вам, пользуясь вашим эфиром, пообещать, что в ближайшие неделю — две, ну, буквально к февралю, мы вопрос этот закроем. <…> Мы закроем и эту позицию, и многие другие, особенно, я вот вам сказал, про пенсии», — сказал он.

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Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Российские власти пообещали выдавать жителям этого региона все необходимые выплаты.

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Балицкий в октябре прошлого года говорил, что все соцвыплаты уже выплачиваются в новом субъекте РФ. Тогда он подчеркнул, что деньги из федерального бюджета уже передали в Запорожскую область.