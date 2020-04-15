Вопрос о ценах на газ для Белоруссии будет рассматриваться в ЕАЭС
Вопрос о ценах на газ в Белоруссии будет решаться экспертами Евразийского экономического союза. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что «вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться».
Ранее стало известно, что Белоруссия запросила у России снижение цены на газ в 2020 году. Белорусская сторона уже направила запрос о пересмотре цен в Газпром.