Вопрос о ценах на газ для Белоруссии будет рассматриваться в ЕАЭС

Он уточнил, что «вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться».

Ранее стало известно, что Белоруссия запросила у России снижение цены на газ в 2020 году. Белорусская сторона уже направила запрос о пересмотре цен в Газпром.